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    Футбол Кения – ЦАР

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    Кения

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    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018

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    Новости команд

    16 ноября 2017

    23:21 Главный тренер сборной Алжира – журналисту: «Заткнись, ты — враг сборной»|81

    18 февраля 2016

    00:24 «Юргорден» объявил о переходе форварда Олунга, который просил о трансфере в «Арсенал» с помощью видеообращения|21

    17 февраля 2016

    22:37 Форвард сборной Кении попросил Венгера о переходе в «Арсенал» в видеообращении|102

    18 ноября 2015

    00:57 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Алжир забил 7 голов Танзании, Сенегал разгромил Мадагаскар и другие результаты|11

    14 ноября 2015

    22:03 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Первые матчи. Ангола уступила ЮАР, Камерун разгромил Нигер и другие результаты|12

    9 ноября 2015

    13:21 Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде на матчи с Кенией|34

    7 октября 2015

    17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9

    14 октября 2014

    02:05 Товарищеские матчи. Уругвай разгромил Оман, Мексика победила Панаму и другие результаты|9

    8 сентября 2013

    23:29 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 6-й тур. Судан проиграл Лесото, ДРК уступила Того и другие матчи|20

    17 июня 2013

    00:20 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 5-й тур. Бенин не удержал победу в матче против Мали, Либерия проиграла Сенегалу и другие результаты|17



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