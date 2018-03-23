Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
19:15 Эль-Хаджи Диуф займется политикой в Сенегале, его вдохновляет пример Веа|26
11:42 Кейруш возглавит сборную Узбекистана после ЧМ-2018|12
11:21 Салах, Мане и Обамеянг – в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки-2017|52
11:27 Левандовски – Хамесу: «Надеюсь, запомнишь мои голы в России»|39
18:57 Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, Испания в одной группе с Португалией|2338
20:15 ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. В группе России – Швейцария, Египет, Австралия|151
15:54 Билич, Петреску, Муслин или Мадзарри могут возглавить сборную Узбекистана|21
12:15 Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА|71
21:12 У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018. Россия на 17-м месте (138,6 млн евро)|93
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .