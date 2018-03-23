android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Сенегал – Узбекистан

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Сенегал

    Текущая форма
    Узбекистан

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     

    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    7 февраля

    19:15 Эль-Хаджи Диуф займется политикой в Сенегале, его вдохновляет пример Веа|26

    11:42 Кейруш возглавит сборную Узбекистана после ЧМ-2018|12

    19 декабря 2017

    11:21 Салах, Мане и Обамеянг – в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки-2017|52

    2 декабря 2017

    11:27 Левандовски – Хамесу: «Надеюсь, запомнишь мои голы в России»|39

    1 декабря 2017

    18:57 Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, Испания в одной группе с Португалией|2338

    28 ноября 2017

    20:15 ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. В группе России – Швейцария, Египет, Австралия|151

    23 ноября 2017

    15:54 Билич, Петреску, Муслин или Мадзарри могут возглавить сборную Узбекистана|21

    12:15 Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА|71

    17 ноября 2017

    21:12 У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018. Россия на 17-м месте (138,6 млн евро)|93



    Лучшие материалы