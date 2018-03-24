Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018
00:24 «Юргорден» объявил о переходе форварда Олунга, который просил о трансфере в «Арсенал» с помощью видеообращения|21
22:37 Форвард сборной Кении попросил Венгера о переходе в «Арсенал» в видеообращении|102
00:57 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Алжир забил 7 голов Танзании, Сенегал разгромил Мадагаскар и другие результаты|11
22:03 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Первые матчи. Ангола уступила ЮАР, Камерун разгромил Нигер и другие результаты|12
13:21 Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде на матчи с Кенией|34
17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9
02:05 Товарищеские матчи. Уругвай разгромил Оман, Мексика победила Панаму и другие результаты|9
23:29 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 6-й тур. Судан проиграл Лесото, ДРК уступила Того и другие матчи|20
00:20 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 5-й тур. Бенин не удержал победу в матче против Мали, Либерия проиграла Сенегалу и другие результаты|17
00:20 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 4-й тур. Мали сыграл вничью с Руандой, Камерун проиграл Того и другие результаты|24
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