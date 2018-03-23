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    Футбол Сингапур – Мальдивы

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    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018

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    Новости команд

    14 июня 2017

    00:01 Товарищеские матчи. Франция вдесятером победила Англию, Румыния обыграла Чили|385

    12 июня 2017

    22:28 Аргентина выставит 2 защитников и 5 форвардов на игру с Сингапуром|97

    10 июня 2017

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    23 апреля 2016

    13:22 Бернд Штанге покинул пост главного тренера сборной Сингапура|11

    29 марта 2016

    21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33

    24 марта 2016

    23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39

    17 ноября 2015

    20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25

    8 октября 2015

    21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102

    8 сентября 2015

    22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56

    4 сентября 2015

    00:15 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Йемен, Иордания и Киргизия сыграли вничью и другие результаты|18



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