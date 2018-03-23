Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018
00:01 Товарищеские матчи. Франция вдесятером победила Англию, Румыния обыграла Чили|385
22:28 Аргентина выставит 2 защитников и 5 форвардов на игру с Сингапуром|97
14:29 Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы|88
13:22 Бернд Штанге покинул пост главного тренера сборной Сингапура|11
21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33
23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39
20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25
21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102
22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56
00:15 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Йемен, Иордания и Киргизия сыграли вничью и другие результаты|18
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