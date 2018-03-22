Товарищеские матчи (сборные)
22 марта 2018, 15:30
11:21 Салах, Мане и Обамеянг – в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки-2017|52
16:48 Тренер сборной Габона: «В день матча с Марокко у половины команды была диарея»|21
19:00 Игроки и тренеры сборной Габона отравились апельсиновым соком перед матчем против Марокко|19
23:05 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Саудовская Аравия была сильнее Японии|141
17:00 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Япония победила Австралию, Узбекистан проиграл Китаю|22
23:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Катар победил Южную Корею|74
20:30 ФИФА сменила бригаду арбитров из Катара на матче между сборными ОАЭ и Таиланда|33
22:20 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Катар, Япония разгромила Таиланд и другие результаты|29
14:49 «Боруссия» Д – «Майнц». Обамеянг готов сыграть в матче|5
00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63
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