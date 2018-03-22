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    Футбол Таиланд – Габон

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    Габон

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018, 15:30

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    Новости команд

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    10 октября 2017

    16:48 Тренер сборной Габона: «В день матча с Марокко у половины команды была диарея»|21

    8 октября 2017

    19:00 Игроки и тренеры сборной Габона отравились апельсиновым соком перед матчем против Марокко|19

    5 сентября 2017

    23:05 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Саудовская Аравия была сильнее Японии|141

    31 августа 2017

    17:00 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Япония победила Австралию, Узбекистан проиграл Китаю|22

    13 июня 2017

    23:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Катар победил Южную Корею|74

    10 июня 2017

    20:30 ФИФА сменила бригаду арбитров из Катара на матче между сборными ОАЭ и Таиланда|33

    28 марта 2017

    22:20 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Катар, Япония разгромила Таиланд и другие результаты|29

    28 января 2017

    14:49 «Боруссия» Д – «Майнц». Обамеянг готов сыграть в матче|5

    26 января 2017

    00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63



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