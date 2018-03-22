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    Футбол Бахрейн – Палестина

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    Бахрейн

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    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018

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    Новости команд

    2 августа 2016

    00:39 США (U-19) – Бахрейн. Матч закончился массовой дракой|24

    29 марта 2016

    21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33

    24 марта 2016

    23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39

    13 февраля 2016

    14:15 Кандидат в президенты ФИФА шейх Салман в прошлом мог сотрудничать с организаторами договорных матчей|50

    17 ноября 2015

    20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25

    8 октября 2015

    21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102

    8 сентября 2015

    22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56

    4 сентября 2015

    00:15 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Йемен, Иордания и Киргизия сыграли вничью и другие результаты|18

    16 июня 2015

    21:30 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Второй раунд. Австралия в гостях выиграла у Киргизии и другие результаты|47

    29 мая 2015

    17:27 Главы федераций футбола Палестины и Израиля пожали друг другу руки на конгрессе ФИФА|38



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