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    Футбол Косово – Буркина-Фасо

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    Косово

    Текущая форма
    Буркина-Фасо

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018

    Stade Jean Rolland

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    Новости команд

    2 марта

    19:59 Бывший тренер сборной Армении Шалланд возглавил сборную Косово|6

    7 февраля

    23:11 Шарль Каборе: «Летом в России так же тепло, как в Буркина-Фасо»|17

    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    11 октября 2017

    11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158

    9 октября 2017

    23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810

    7 октября 2017

    02:00 Александр Караваев: «Один финал Украины выиграла, теперь остался самый важный матч»|57

    01:25 Андрей Пятов: «Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии»|15

    00:26 Андрей Шевченко: «Сказал ребятам: «Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь»|29

    6 октября 2017

    23:40 Квалификация ЧМ-2018. Турция уступила Исландии, Украина в гостях обыграла Косово|723

    3 октября 2017

    02:36 Андрей Шевченко: «У сборной Украины впереди два финала, но первый – Косово»|27



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