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    Футбол Малайзия – Монголия

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018

    Stadium Nasional Bukit Jalil

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    Новости команд

    10 марта 2017

    18:51 КНДР – Малайзия. Матч перенесен из-за эскалации напряженности между странами|7

    24 марта 2016

    23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39

    17 ноября 2015

    20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25

    13 октября 2015

    21:35 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Восточный Тимор уступил Малайзии, КНДР взяла верх над Йеменом и другие результаты|33

    5 октября 2015

    12:30 Сборной Малайзии засчитано техническое поражение в матче с Саудовской Аравией из-за беспорядков на трибунах|10

    8 сентября 2015

    22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56

    19:48 Малайзия – Саудовская Аравия. Матч был остановлен из-за беспорядков на трибунах|36

    4 сентября 2015

    00:15 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Йемен, Иордания и Киргизия сыграли вничью и другие результаты|18

    24 июля 2015

    23:38 Товарищеские матчи. Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Порту», «Ливерпуль» сыграл вничью со сборной Малайзии и другие результаты|21

    16 июня 2015

    21:30 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Второй раунд. Австралия в гостях выиграла у Киргизии и другие результаты|47



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