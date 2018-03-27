Азербайджан

Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 20:00
Мардан
09:48 Федерация футбола Азербайджана: «Платить 2-3 миллиона долларов за матч с Аргентиной – это нерационально»|25
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
19:09 Хавбек «Спартака» и России (U-21) о сборной Азербайджана: «Как я могу отказать Гурбанову, если он захочет встретиться?»|25
01:25 Товарищеские матчи. Испания забила 5 мячей Коста-Рике, Катар проиграл Чехии, Македония победила Норвегию|41
10:59 Тренер «Карабаха» Гурбанов возглавит сборную Азербайджана|37
12:46 Вайсс, Просинечки и Стойкович претендуют на пост тренера сборной Сербии|23
12:30 В Азербайджане рассматривают кандидатуры Семина и Газзаева на пост главного тренера сборной|66
17:10 Ди Маттео может стать главным тренером сборной Азербайджана|15
06:24 Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана|21
11:18 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Это опять антирекорд|223
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .