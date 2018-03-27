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    Футбол Азербайджан – Македония

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    Азербайджан

    Текущая форма
    Македония

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018, 20:00

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    Новости команд

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    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    14 декабря 2017

    19:09 Хавбек «Спартака» и России (U-21) о сборной Азербайджана: «Как я могу отказать Гурбанову, если он захочет встретиться?»|25

    12 ноября 2017

    01:25 Товарищеские матчи. Испания забила 5 мячей Коста-Рике, Катар проиграл Чехии, Македония победила Норвегию|41

    3 ноября 2017

    10:59 Тренер «Карабаха» Гурбанов возглавит сборную Азербайджана|37

    2 ноября 2017

    12:46 Вайсс, Просинечки и Стойкович претендуют на пост тренера сборной Сербии|23

    29 октября 2017

    12:30 В Азербайджане рассматривают кандидатуры Семина и Газзаева на пост главного тренера сборной|66

    28 октября 2017

    17:10 Ди Маттео может стать главным тренером сборной Азербайджана|15

    27 октября 2017

    06:24 Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана|21

    16 октября 2017

    11:18 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Это опять антирекорд|223



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