Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 18:00
стадион им. Михаила Месхи
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
19:55 Защитник «Ливерпуля» Клаван на 94-й минуте забил 1-й эстонский гол в истории АПЛ|60
12:48 Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии по итогам 2017 года|29
20:30 Джикия о сборной: «Я никому ничего не должен. Свой выбор сделал исключительно сам»|33
22:04 Капитан молодежной сборной Украины будет выступать за сборную Грузии|21
00:58 Товарищеские матчи. Грузия и Беларусь сыграли вничью, Польша уступила Мексике|16
01:43 Товарищеские матчи. Англия и Германии голов не забили, Франция победила Уэльс|161
19:13 Вайсс будет тренировать сборную Грузии еще два года|16
12:46 Вайсс, Просинечки и Стойкович претендуют на пост тренера сборной Сербии|23
18:45 Георгий Джикия: «В Грузии многие меня считают предателем за то, что выбрал сборную России»|137
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