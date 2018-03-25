Товарищеские матчи (сборные)
25 марта 2018, 17:00
Виктория Стэдиум
19:20 Товарищеский матч. Южная Корея победила Латвию|8
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:49 Квалификация ЧМ-2018. Голландия победила Швецию, Португалия выиграла у Швейцарии|712
23:44 Голландия выйдет в стыковые матчи отбора ЧМ-2018, если победит Швецию с разницей в 7 мячей|221
23:39 Квалификация ЧМ-2018. Голландия обыграла сборную Беларуси, Франция победила Болгарию, Португалия – Андорру|470
20:56 Армения – Польша. Поляки выиграли с разницей в 5 и более мячей впервые с 2014 года|19
16:20 Латыш Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет|52
22:33 Чалов о матче молодежной сборной России: «При такой поддержке приятно играть»|3
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Греция уступила Бельгии, Венгрия проиграла Португалии|559
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