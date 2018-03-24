Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018, 17:00
Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
13:43 Тренер сборной Армении: «Рад, что Мхитарян ушел из «МЮ». «Арсенал» подходит ему больше»|81
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
19:55 Защитник «Ливерпуля» Клаван на 94-й минуте забил 1-й эстонский гол в истории АПЛ|60
16:35 Мхитарян в 8-й раз признан лучшим футболистом Армении|47
21:32 Генрих Мхитарян: «Шарль Азнавур делает для Армении намного больше, чем делаю я»|66
14:40 Болельщики «Торпедо-БелАЗ» признали Камо Оганесяна лучшим игроком года. Клуб расторг с ним контракт|10
00:58 Товарищеские матчи. Грузия и Беларусь сыграли вничью, Польша уступила Мексике|16
22:57 Вараздат Ароян: «Гол за сборную хочу подарить жене, которая в первый раз болела за меня на стадионе»|6
13:37 Federbet заподозрил сборную Армении в договорной игре c Беларусью. ФФА опровергает это|52
00:37 Товарищеские матчи. Голландия в гостях была сильнее Шотландии, Иран одолел Панаму, Румыния обыграла Турцию|13
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