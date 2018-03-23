Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018
Нео ГСП
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
12:45 Джорджевич о своем детстве: «Мама испугалась, но самолеты полетели бомбить другое место»|13
00:58 Товарищеские матчи. Грузия и Беларусь сыграли вничью, Польша уступила Мексике|16
22:57 Вараздат Ароян: «Гол за сборную хочу подарить жене, которая в первый раз болела за меня на стадионе»|6
01:43 Товарищеские матчи. Англия и Германии голов не забили, Франция победила Уэльс|161
20:41 Сборная Армении 9 ноября сыграет со сборной Беларуси, а 13-го – Кипра|5
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:49 Квалификация ЧМ-2018. Голландия победила Швецию, Португалия выиграла у Швейцарии|712
23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609
20:52 Польша вышла на ЧМ-2018|175
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