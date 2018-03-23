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    Футбол Кипр – Черногория

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    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018

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    Новости команд

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    12:45 Джорджевич о своем детстве: «Мама испугалась, но самолеты полетели бомбить другое место»|13

    14 ноября 2017

    00:58 Товарищеские матчи. Грузия и Беларусь сыграли вничью, Польша уступила Мексике|16

    13 ноября 2017

    22:57 Вараздат Ароян: «Гол за сборную хочу подарить жене, которая в первый раз болела за меня на стадионе»|6

    11 ноября 2017

    01:43 Товарищеские матчи. Англия и Германии голов не забили, Франция победила Уэльс|161

    17 октября 2017

    20:41 Сборная Армении 9 ноября сыграет со сборной Беларуси, а 13-го – Кипра|5

    11 октября 2017

    11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158

    10 октября 2017

    23:49 Квалификация ЧМ-2018. Голландия победила Швецию, Португалия выиграла у Швейцарии|712

    8 октября 2017

    23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609

    20:52 Польша вышла на ЧМ-2018|175



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