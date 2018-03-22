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    Футбол Фарерские о-ва – Латвия

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    Фарерские о-ва

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    Латвия

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018, 22:00

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