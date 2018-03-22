Товарищеские матчи (сборные)
22 марта 2018, 20:00
Национальный стадион
05:40 Гацкан о Лиге наций: «Молдова поборется с Беларусью и Люксембургом за первое место в группе»|4
04:55 Криушенко о Лиге наций: «У Беларуси есть шанс взять реванш у «родного» Люксембурга»|21
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
05:39 Василий Уткин: «Белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу?»|199
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:49 Квалификация ЧМ-2018. Голландия победила Швецию, Португалия выиграла у Швейцарии|712
23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609
04:17 Берг – 2-й после Ибрагимовича, кто забил за сборную Швеции 4 гола в одном матче|13
23:39 Квалификация ЧМ-2018. Голландия обыграла сборную Беларуси, Франция победила Болгарию, Португалия – Андорру|470
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Германия в гостях переиграла Северную Ирландию, Англия вырвала победу у Словении|462
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