Товарищеские матчи (сборные)
28 марта 2018, 03:00
WakeMed Soccer Park
12:50 Хосе Луис Чилаверт: «На ЧМ-2002 к Баллаку нельзя было приблизиться, потому что от него ужасно пахло»|49
09:27 Товарищеский матч. США сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной|4
00:20 В МЛС будет 9-дневный перерыв во время проведения ЧМ-2018|11
14:38 Блан отказался возглавить сборную США|14
13:35 КОНКАКАФ признала Кейлора Наваса лучшим игроком 2017 года|21
10:50 Кристиан Пулишич: «Никогда не мог представить, что стану лучшим игроком года»|8
10:26 Пулишич стал игроком года в США. Самым молодым в истории|25
08:40 Ибсон: «В США невыход сборной на ЧМ не считают частью противостояния с Россией»|32
22:22 Демпси получил награду МЛС «Возвращение года». Он мог завершить карьеру из-за проблем с сердцем|5
13:59 Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018|151
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