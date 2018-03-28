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    Футбол США – Парагвай

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    Товарищеские матчи (сборные)

    28 марта 2018, 03:00

    WakeMed Soccer Park

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    18 декабря 2017

    14:38 Блан отказался возглавить сборную США|14

    13:35 КОНКАКАФ признала Кейлора Наваса лучшим игроком 2017 года|21

    15 декабря 2017

    10:50 Кристиан Пулишич: «Никогда не мог представить, что стану лучшим игроком года»|8

    10:26 Пулишич стал игроком года в США. Самым молодым в истории|25

    17 ноября 2017

    08:40 Ибсон: «В США невыход сборной на ЧМ не считают частью противостояния с Россией»|32

    15 ноября 2017

    22:22 Демпси получил награду МЛС «Возвращение года». Он мог завершить карьеру из-за проблем с сердцем|5

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