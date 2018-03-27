Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 22:00
Стад де Нис
16:37 Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили установить 6-метровые заборы на тренировочных площадках к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге|108
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
11:27 Брат Хедиры отказался сыграть за сборную Туниса на ЧМ-2018|17
06:42 Сборная Испании сыграет с Тунисом 9 июня в России|8
13:35 КОНКАКАФ признала Кейлора Наваса лучшим игроком 2017 года|21
12:58 Бранислав Иванович: «Для Сербии ЧМ-2018 будет как домашний»|62
18:50 ЧМ-2018. Сборная Коста-Рики будет базироваться в Петербурге|14
10:13 Федор Смолов: «Не хотелось бы пересечься с Бразилией на ЧМ-2018. Она сегодня сильнее всех»|139
22:02 Гарет Саутгейт: «Англия часто недооценивала соперников на чемпионатах мира, а они нас обыгрывали»|37
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .