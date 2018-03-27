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    Футбол Тунис – Коста-Рика

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    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018, 22:00

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    Новости команд

    5 марта

    16:37 Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили установить 6-метровые заборы на тренировочных площадках к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге|108

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    8 февраля

    11:27 Брат Хедиры отказался сыграть за сборную Туниса на ЧМ-2018|17

    26 января

    06:42 Сборная Испании сыграет с Тунисом 9 июня в России|8

    18 декабря 2017

    13:35 КОНКАКАФ признала Кейлора Наваса лучшим игроком 2017 года|21

    10 декабря 2017

    12:58 Бранислав Иванович: «Для Сербии ЧМ-2018 будет как домашний»|62

    6 декабря 2017

    18:50 ЧМ-2018. Сборная Коста-Рики будет базироваться в Петербурге|14

    5 декабря 2017

    10:13 Федор Смолов: «Не хотелось бы пересечься с Бразилией на ЧМ-2018. Она сегодня сильнее всех»|139

    1 декабря 2017

    22:02 Гарет Саутгейт: «Англия часто недооценивала соперников на чемпионатах мира, а они нас обыгрывали»|37



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