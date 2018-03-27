Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 22:00
Уэмбли
23:35 Дворкович о возможном бойкоте ЧМ-2018 британцами: «Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол»|60
11:56 Никита Симонян: «ЧМ-2018 будет проведен и без Великобритании, ничего страшного»|77
07:38 Вячеслав Колосков: «Если сборная Англии не приедет на ЧМ-2018, должны последовать санкции вплоть до исключения из ФИФА»|161
21:48 The Times: Великобритания рассматривает совместный с союзниками бойкот ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля|443
13:09 Джейми Каррагер: «Реакция Кьеллини после подката в своей штрафной заставила меня подскочить и зааплодировать телевизору»|61
21:25 Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финала Лиги наций в 2019 году|9
00:05 Балотелли вошел в предварительный состав сборной Италии на игры с Аргентиной и Англией|19
23:15 Борис Джонсон, говоря о бойкоте ЧМ-2018, имел в виду высокопоставленных лиц Англии, а не сборную|53
21:53 Захарова назвала дикостью возможный бойкот ЧМ-2018 Англией|88
18:55 Гари Невилл про заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018: «Он бестолковый дурак»|274
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