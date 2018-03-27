Люксембург

Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:30
Жози Бартель
05:40 Гацкан о Лиге наций: «Молдова поборется с Беларусью и Люксембургом за первое место в группе»|4
04:55 Криушенко о Лиге наций: «У Беларуси есть шанс взять реванш у «родного» Люксембурга»|21
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
12:07 Сборная России 30 мая сыграет с Австрией, 5 июня – с Турцией|33
20:25 Сборная России проведет товарищеский матч с Турцией вместо Италии|16
20:45 Лига наций. Сборная России при жеребьевке будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией|41
01:45 Товарищеские матчи. Нигерия победила Аргентину, Германия сыграла вничью с Францией, Англия – с Бразилией|775
00:43 Главным тренером сборной Австрии назначен немец Фода|2
18:58 Юнузович объявил об уходе из сборной Австрии|4
05:39 Василий Уткин: «Белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу?»|199
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .