Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:15
Стожице
03:26 Александр Лукашенко: «Ладно сборная, но у нас же и юноши проигрывают. Везде провал»|30
23:20 Олег Знарок: «Мне-то понятно, кто будет первым вратарем на Олимпиаде, но вам не скажу»|16
05:40 Гацкан о Лиге наций: «Молдова поборется с Беларусью и Люксембургом за первое место в группе»|4
04:55 Криушенко о Лиге наций: «У Беларуси есть шанс взять реванш у «родного» Люксембурга»|21
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
17:59 Хавбек «Зенита» Капленко уже не считается легионером. Он отказался от выступлений за Беларусь|49
08:25 Александр Глеб: «Все карликовые сборные сделали огромный шаг вперед. Почему Беларусь не может?»|21
05:00 Криушенко о сборной Беларуси: «Если не попадем на Евро через Лигу наций, будем отбираться через квалификацию»|2
20:55 Тренером сборной Словении назначен Томаж Кавчич |0
00:58 Товарищеские матчи. Грузия и Беларусь сыграли вничью, Польша уступила Мексике|16
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .