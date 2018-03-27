Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018
Стад Океан
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
19:15 Эль-Хаджи Диуф займется политикой в Сенегале, его вдохновляет пример Веа|26
09:27 Товарищеский матч. США сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной|4
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
12:29 Элвер Рахимич: «Руководство ЦСКА разрешило совмещать работу в сборной и в клубе»|8
00:35 Рахимич намерен совмещать работу тренера в сборной Боснии и Герцеговины и ЦСКА|35
18:15 Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины, Рахимич вошел в тренерский штаб|43
16:15 Просинечки возглавит сборную Боснии и Герцеговины|3
11:21 Салах, Мане и Обамеянг – в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки-2017|52
11:27 Левандовски – Хамесу: «Надеюсь, запомнишь мои голы в России»|39
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