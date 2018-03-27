Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018
Benjamin Mkapa National Stadium
15:46 Каборе попал в символическую сборную Кубка Африки-2017|14
23:58 Кубок Африки. 1/4 финала. ДР Конго уступила Гане, Египет обыграл Марокко и другие результаты|84
00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63
00:05 Кубок Африки. 2-й тур. Гана обыграла Мали, Египет был сильнее Уганды|44
23:55 Кубок Африки. 1-й тур. Мали и Египет голов не забили, Гана победила Уганду|114
22:35 Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году, Месси и Кавани – в тройке|465
14:15 Афобе не смог дебютировать за сборную Демократический Республики Конго из-за ошибки FA|14
00:57 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Алжир забил 7 голов Танзании, Сенегал разгромил Мадагаскар и другие результаты|11
23:50 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Уганда разгромила Того и другие матчи|9
17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9
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