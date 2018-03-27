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    Футбол Танзания – ДР Конго

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    Танзания

    Текущая форма
    ДР Конго

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018

    Benjamin Mkapa National Stadium

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    Новости команд

    6 февраля 2017

    15:46 Каборе попал в символическую сборную Кубка Африки-2017|14

    29 января 2017

    23:58 Кубок Африки. 1/4 финала. ДР Конго уступила Гане, Египет обыграл Марокко и другие результаты|84

    26 января 2017

    00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63

    22 января 2017

    00:05 Кубок Африки. 2-й тур. Гана обыграла Мали, Египет был сильнее Уганды|44

    17 января 2017

    23:55 Кубок Африки. 1-й тур. Мали и Египет голов не забили, Гана победила Уганду|114

    30 декабря 2016

    22:35 Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году, Месси и Кавани – в тройке|465

    23 ноября 2016

    14:15 Афобе не смог дебютировать за сборную Демократический Республики Конго из-за ошибки FA|14

    18 ноября 2015

    00:57 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Алжир забил 7 голов Танзании, Сенегал разгромил Мадагаскар и другие результаты|11

    15 ноября 2015

    23:50 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Уганда разгромила Того и другие матчи|9

    7 октября 2015

    17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9



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