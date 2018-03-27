Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018
Azadi Stadium
10:59 Карлуш Кейруш: «Переживаю, что Азмун не всегда играет в этом сезоне»|11
09:17 Карлуш Кейруш: «Россия может выиграть чемпионат мира»|138
23:45 Карлуш Кейруш: «Месси должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока он не докажет, что он человек!»|84
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
11:42 Кейруш возглавит сборную Узбекистана после ЧМ-2018|12
23:25 Сборная Ирана во время ЧМ займет базу «Локомотива», ее безопасность повысят к турниру|12
21:30 Гулям признан лучшим игроком года в Алжире. Он обошел Мареза|11
17:55 Иран, Египет и Дания могут жить в Уфе во время ЧМ-2018|23
19:49 Сборной Нигерии засчитано техническое поражение в отборочном матче ЧМ-2018 против Алжира|33
18:24 Лопырева пригласила болельщиков сборной Ирана в Россию на ЧМ-2018|25
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