Товарищеские матчи (сборные)
26 марта 2018, 20:00
Ружди Бижута
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
01:45 Товарищеские матчи. Нигерия победила Аргентину, Германия сыграла вничью с Францией, Англия – с Бразилией|775
17:34 Йон-Арне Риисе стал футбольным агентом|20
01:25 Товарищеские матчи. Испания забила 5 мячей Коста-Рике, Катар проиграл Чехии, Македония победила Норвегию|41
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
02:51 Антонио Кандрева: «После матча с Македонией мы хотели доказать себе, что можем побеждать»|7
01:05 Джампьеро Вентура: «Сделали первый шаг в правильном направлении после поражения от Испании»|16
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810
23:02 Сборная Италии проводит 800-й матч в истории|8
23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609
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