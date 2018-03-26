Товарищеские матчи (сборные)
26 марта 2018
Stadion Ergilio Hato
04:25 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Бразилия разгромила Чили|1291
12:40 Неймар об игре в Боливии и использовании кислородных масок: «Нечеловеческие условия»|65
12:05 Тите об игре вратаря сборной Боливии Лампе: «Я повернулся к трибунам и начал аплодировать»|11
04:27 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Перу, Бразилия и Боливия голов не забили|759
00:55 Боливиец Морено перед матчем сфотографировался со сборной Бразилии|13
04:50 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Венесуэлой, Бразилия – с Колумбией|534
07:10 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина и Уругвай голов не забили, Бразилия обыграла Эквадор|170
18:24 Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019|114
15:26 Защитник «Эвертона» Фунес Мори, вероятно, пропустит остаток сезона|27
07:25 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина уступила Боливии, Уругвай проиграл Перу и другие результаты|503
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