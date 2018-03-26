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    Футбол Болгария – Казахстан

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    26 марта 2018

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    Новости команд

    1 марта

    20:47 Главный тренер «Астаны» Стойлов возглавил сборную Казахстана|14

    24 февраля

    17:49 Слуцкий об Аршавине: «Вряд ли в таком возрасте уже можно вернуться на какой-то топовый уровень»|48

    14 февраля

    12:35 На пост тренера сборной Казахстана претендуют Байсуфинов и Стойлов, Кононов – нет|8

    12 февраля

    19:16 Тренер сборной Болгарии: «Думаю, Попов станет самым важным игроком «Рубина»|27

    5 февраля

    04:12 Юрий Красножан: «Кандидатура на пост тренера сборной Казахстана уже определена»|13

    31 января

    09:32 Билич может возглавить сборную Казахстана|19

    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    22 января

    14:11 Бородюк уволен из сборной Казахстана|33

    9 января

    09:53 Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана|17

    8 января

    15:48 Бородюк покинет сборную Казахстана. Ему выдвинули вотум недоверия|33



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