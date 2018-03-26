Товарищеские матчи (сборные)
26 марта 2018
Панчо-Арена
20:47 Главный тренер «Астаны» Стойлов возглавил сборную Казахстана|14
17:49 Слуцкий об Аршавине: «Вряд ли в таком возрасте уже можно вернуться на какой-то топовый уровень»|48
12:35 На пост тренера сборной Казахстана претендуют Байсуфинов и Стойлов, Кононов – нет|8
19:16 Тренер сборной Болгарии: «Думаю, Попов станет самым важным игроком «Рубина»|27
04:12 Юрий Красножан: «Кандидатура на пост тренера сборной Казахстана уже определена»|13
09:32 Билич может возглавить сборную Казахстана|19
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
14:11 Бородюк уволен из сборной Казахстана|33
09:53 Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана|17
15:48 Бородюк покинет сборную Казахстана. Ему выдвинули вотум недоверия|33
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