Товарищеские матчи (сборные)
25 марта 2018
23:14 Уго Брос покинул пост главного тренера сборной Камеруна|3
21:01 Валерий Непомнящий: «Игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки»|122
10:38 Камерун потерял шансы выступить на ЧМ-2018|36
16:09 Гол Фабиана в ворота немцев признан лучшим на КК-2017|15
21:19 Андре Силва, Куарежма и еще 4 игрока претендуют на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций|41
20:53 Алексей Сорокин: «Болельщики Германии и Португалии пусть спросят себя, почему они не приехали на Кубок конфедераций»|35
15:35 Андрей Будогосский об использовании видеоповторов на КК: «Удаление в матче Германии и Камеруна – абсолютная клоунада»|87
10:15 Юлиан Дракслер: «Здорово, что не нужно улетать из Сочи, дополнительный день отдыха пойдет нам на пользу»|7
10:13 Йозуа Киммих об отдыхе в Сочи: «В первую очередь, здесь отличные пляжи»|41
07:06 Тренер сборной Камеруна: «В России меня удивили красивые стадионы»|39
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