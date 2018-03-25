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    Футбол Кувейт – Камерун

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    25 марта 2018

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    Новости команд

    4 декабря 2017

    23:14 Уго Брос покинул пост главного тренера сборной Камеруна|3

    9 ноября 2017

    21:01 Валерий Непомнящий: «Игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки»|122

    5 сентября 2017

    10:38 Камерун потерял шансы выступить на ЧМ-2018|36

    10 июля 2017

    16:09 Гол Фабиана в ворота немцев признан лучшим на КК-2017|15

    3 июля 2017

    21:19 Андре Силва, Куарежма и еще 4 игрока претендуют на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций|41

    26 июня 2017

    20:53 Алексей Сорокин: «Болельщики Германии и Португалии пусть спросят себя, почему они не приехали на Кубок конфедераций»|35

    15:35 Андрей Будогосский об использовании видеоповторов на КК: «Удаление в матче Германии и Камеруна – абсолютная клоунада»|87

    10:15 Юлиан Дракслер: «Здорово, что не нужно улетать из Сочи, дополнительный день отдыха пойдет нам на пользу»|7

    10:13 Йозуа Киммих об отдыхе в Сочи: «В первую очередь, здесь отличные пляжи»|41

    07:06 Тренер сборной Камеруна: «В России меня удивили красивые стадионы»|39



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