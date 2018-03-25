android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Канада – Новая Зеландия

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Канада

    Текущая форма
    Новая Зеландия

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    25 марта 2018, 00:00

    Pinatar Arena Football Center

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     

    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    2 декабря 2017

    13:51 Тренер сборной Перу: «Не считаю, что мы попали в «группу смерти»|11

    30 ноября 2017

    15:05 «Локомотив» оставил в голосовании за лучшего игрока месяца только Фарфана|92

    16 ноября 2017

    19:11 В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана|44

    09:35 Сборная Перу сыграет на чемпионате мира впервые за 36 лет|64

    09:05 Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Перу обыграл Новую Зеландию, Австралия победила Гондурас|272

    15 ноября 2017

    08:33 В Перу в случае выхода сборной на ЧМ-2018 четверг будет объявлен выходным|21

    14 ноября 2017

    11:18 Шесть стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 подряд закончились со счетом 0:0|30

    11 ноября 2017

    08:30 Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Гондурас и Австралия голов не забили, Новая Зеландия и Перу – тоже|60

    8 ноября 2017

    09:40 Перу – Новая Зеландия. Почти 700 тысяч перуанцев участвовали в лотерее за право купить билеты на матч. Выиграли только 10 тысяч|41

    7 ноября 2017

    17:41 В допинг-пробе форварда сборной Перу Герреро не выявили следов кокаина|18



    Лучшие материалы