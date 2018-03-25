Товарищеские матчи (сборные)
25 марта 2018, 00:00
Pinatar Arena Football Center
13:51 Тренер сборной Перу: «Не считаю, что мы попали в «группу смерти»|11
15:05 «Локомотив» оставил в голосовании за лучшего игрока месяца только Фарфана|92
19:11 В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана|44
09:35 Сборная Перу сыграет на чемпионате мира впервые за 36 лет|64
09:05 Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Перу обыграл Новую Зеландию, Австралия победила Гондурас|272
08:33 В Перу в случае выхода сборной на ЧМ-2018 четверг будет объявлен выходным|21
11:18 Шесть стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 подряд закончились со счетом 0:0|30
08:30 Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Гондурас и Австралия голов не забили, Новая Зеландия и Перу – тоже|60
09:40 Перу – Новая Зеландия. Почти 700 тысяч перуанцев участвовали в лотерее за право купить билеты на матч. Выиграли только 10 тысяч|41
17:41 В допинг-пробе форварда сборной Перу Герреро не выявили следов кокаина|18
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