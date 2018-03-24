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    Футбол Того – Кот-д`Ивуар

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    Кот-д`Ивуар

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    24 марта 2018, 22:00

    Stade Municipal, Saint-Leu-la-For?t

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    Новости команд

    26 декабря 2017

    19:27 Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д′Ивуара|10

    15 ноября 2017

    15:33 Вильмотс покинул пост тренера сборной Кот-д′Ивуара|13

    13 ноября 2017

    22:31 Дрогба завершит карьеру в 2018 году|27

    12 ноября 2017

    09:46 Жервиньо о невыходе Кот-д’Ивуара на ЧМ-2018: «Это позор. Но мы обязательно поднимемся, чтобы пойти вперед»|17

    09:34 Марк Вильмотс: «Сейчас весь Кот-д’Ивуар разочарован из-за нашего невыхода на ЧМ-2018»|24

    11 ноября 2017

    22:37 Марокко вышло на ЧМ-2018, команда сыграет в финальной стадии впервые с 1998 года|131

    8 ноября 2017

    15:56 Саломон Калу: «Непопадание Кот-д’Ивуара на ЧМ-2018 будет катастрофой»|11

    5 октября 2017

    16:24 Коло Туре стал ассистентом Вильмотса в сборной Кот-д′Ивуара|3

    23 сентября 2017

    14:49 Товарищеский матч сборных Ирана и Того в Казани не состоится|8

    14 сентября 2017

    12:00 Матч между сборными Ирана и Того пройдет в Казани|24



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