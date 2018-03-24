Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018, 22:00
Stade Municipal, Saint-Leu-la-For?t
19:27 Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д′Ивуара|10
15:33 Вильмотс покинул пост тренера сборной Кот-д′Ивуара|13
22:31 Дрогба завершит карьеру в 2018 году|27
09:46 Жервиньо о невыходе Кот-д’Ивуара на ЧМ-2018: «Это позор. Но мы обязательно поднимемся, чтобы пойти вперед»|17
09:34 Марк Вильмотс: «Сейчас весь Кот-д’Ивуар разочарован из-за нашего невыхода на ЧМ-2018»|24
22:37 Марокко вышло на ЧМ-2018, команда сыграет в финальной стадии впервые с 1998 года|131
15:56 Саломон Калу: «Непопадание Кот-д’Ивуара на ЧМ-2018 будет катастрофой»|11
16:24 Коло Туре стал ассистентом Вильмотса в сборной Кот-д′Ивуара|3
14:49 Товарищеский матч сборных Ирана и Того в Казани не состоится|8
12:00 Матч между сборными Ирана и Того пройдет в Казани|24
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