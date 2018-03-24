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    Футбол Израиль – Румыния

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    Израиль

    Текущая форма
    Румыния

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    24 марта 2018, 21:30

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