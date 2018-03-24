Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018, 21:30
Нетанья
00:08 Экс-хавбек «Локомотива» и «Ростова» Кочиш завершил карьеру|10
12:59 Муту получил тренерскую лицензию A от УЕФА|36
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
20:05 Защитник сборной Румынии Ганя летом перейдет в «Атлетик». У него баскские корни|33
12:12 Адвокат выиграл 37 матчей на посту тренера сборной Голландии. Лучший показатель в истории|16
01:45 Товарищеские матчи. Нигерия победила Аргентину, Германия сыграла вничью с Францией, Англия – с Бразилией|775
00:37 Товарищеские матчи. Голландия в гостях была сильнее Шотландии, Иран одолел Панаму, Румыния обыграла Турцию|13
00:52 Главный тренер сборной Израиля освобожден от должности|6
17:26 Промес вошел в расширенный состав Голландии на матчи с Шотландией и Румынией|19
09:37 Бенаюн первым провел 100 матчей за сборную Израиля|20
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