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    Футбол Швеция – Чили

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    Чили

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    24 марта 2018, 20:00

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    Новости команд

    2 марта

    16:04 Тренер сборной Швеции: «Разговоры о возвращении Златана – это спекуляции»|38

    06:52 Златан Ибрагимович: «Скучаю по сборной Швеции»|76

    15 февраля

    12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112

    14 февраля

    14:19 Посол Швеции: «На каждом матче сборной на ЧМ-2018 ожидается по 5 000 болельщиков. Хочу, чтобы приехал Ибрагимович»|11

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    25 января

    22:40 Артуро Видаль: «Непопадание Чили на ЧМ-2018 – самый сложный момент моей карьеры»|10

    24 января

    21:25 Опубликован календарь игр сборной России в Лиге наций|22

    21:05 Тренер шведов о Лиге наций: «Россия добилась хороших результатов на КК-2017 и в играх этой осенью»|19

    18:25 Денис Глушаков: «Турция и Швеция – хорошие команды. Глупо кого-то выделять, ставить выше или ниже»|16

    16:20 Вячеслав Колосков: «Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться»|22



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