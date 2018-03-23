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    Футбол Шотландия – Коста-Рика

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    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018, 22:45

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    Новости команд

    5 марта

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    13:55 Хавбек «МЮ» Мактомини решил выступать за сборную Шотландии|35

    26 февраля

    18:33 Скотт Браун во второй раз ушел из сборной Шотландии|12

    25 февраля

    14:36 Жозе Моуринью: «Я дал Мактомини совет на тему сборных, но его чувства важнее»|34

    24 февраля

    11:54 Мактомини могут заиграть за сборную Англии|30

    16 февраля

    15:15 Маклиш возглавил сборную Шотландии|2

    15 февраля

    22:03 Новым главным тренером сборной Шотландии станет Алекс Маклиш|3

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    13 января

    06:00 Майкл О’Нил может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Шотландии|2



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