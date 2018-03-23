Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:45
Городской стадион
21:25 Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финала Лиги наций в 2019 году|9
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
16:59 Левандовски стал футболистом года в Польше в 7-й раз подряд|33
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
23:34 Сборная Нигерии представила форму на ЧМ-2018|26
04:03 Ахмед Муса: «Нигерия намерена дойти на ЧМ-2018 до полуфинала»|14
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
17:10 Фернанду Сантуш: «С Италией всегда играть не хочется. Особенно сейчас, когда она не попала на ЧМ»|6
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
15:02 Сборная России перестала быть худшей командой ЧМ-2018 в рейтинге ФИФА, обойдя Саудовскую Аравию|122
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