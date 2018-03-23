Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:00
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
01:25 Товарищеские матчи. Испания забила 5 мячей Коста-Рике, Катар проиграл Чехии, Македония победила Норвегию|41
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810
02:59 Анте Чачич: «Тренера всегда критикуют, когда результат не соответствует ожиданиям»|21
02:15 Игор Ангеловски: «За два матча с Италией мы заслужили набрать хотя бы одно очко»|2
01:48 Горан Пандев: «Италия точно попадет на ЧМ-2018»|16
01:37 Андреа Бардзальи: «Сборная Италии провела плохой матч с Македонией»|7
01:02 Джорджо Кьеллини: «После забитого гола нам нужно было лучше контролировать ход матча с Македонией»|21
00:51 Джанлуиджи Буффон: «После поражения от Испании мы утратили уверенность в себе и мотивацию»|16
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