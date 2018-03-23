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    Футбол Турция – Ирландия

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    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018, 20:30

    Antalya 100.yil Stadyumu

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    Новости команд

    2 марта

    13:22 Контрольный матч Россия – Турция пройдет на стадионе «Динамо»|37

    19 февраля

    18:17 Андрей Перегудов: «Пятого июня на стадионе «Динамо» пройдет первый матч с заполнением трибун. Планируется игра Россия – Турция»|9

    18 февраля

    23:59 Россия – Турция. Матч пройдет на «Динамо» или «Локомотиве»|9

    10 февраля

    11:45 Экс-хавбек «МЮ» и сборной Ирландии Миллер умер от рака в 36 лет|32

    25 января

    06:12 Сборная Саудовской Аравии сыграет в марте с Украиной|16

    24 января

    21:25 Опубликован календарь игр сборной России в Лиге наций|22

    21:05 Тренер шведов о Лиге наций: «Россия добилась хороших результатов на КК-2017 и в играх этой осенью»|19

    20:43 Дьяков о Лиге наций: «Сборные Турции и России примерно равны. У нас хорошие шансы на первое место»|9

    18:25 Денис Глушаков: «Турция и Швеция – хорошие команды. Глупо кого-то выделять, ставить выше или ниже»|16

    17:17 Коулмэн о сломавшем ногу Маккарти: «Буду показывать свой максимум, чтобы Джеймс видел путь назад»|5



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