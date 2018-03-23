Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 20:00
Уллеволл
03:42 Арнолд возглавит сборную Австралии после ЧМ-2018|7
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
05:39 Берт ван Марвейк: «Австралия поедет на ЧМ-2018 не просто бороться – хотим побеждать»|7
04:42 Ван Марвейк возглавил сборную Австралии на период ЧМ-2018|30
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
10:25 В Австралии хотят, чтобы Манчини возглавил сборную на период ЧМ-2018|69
22:50 Роберто Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ», если будет такая возможность»|153
15:10 Goal.com: Манчини может возглавить сборную Австралии|200
11:35 Билич, Рангник и де Бьязи претендуют на пост тренера сборной Австралии|3
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