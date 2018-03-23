Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 15:20
Морис Дюфран
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
06:12 Сборная Саудовской Аравии сыграет в марте с Украиной|16
11:27 Левандовски – Хамесу: «Надеюсь, запомнишь мои голы в России»|39
18:57 Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, Испания в одной группе с Португалией|2338
03:16 Денис Глушаков: «По данным Забиваки, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией»|44
20:15 ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. В группе России – Швейцария, Египет, Австралия|151
12:15 Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА|71
21:12 У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018. Россия на 17-м месте (138,6 млн евро)|93
11:59 Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. Ему 24 года|75
01:45 Товарищеские матчи. Нигерия победила Аргентину, Германия сыграла вничью с Францией, Англия – с Бразилией|775
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