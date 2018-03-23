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    Футбол Кюрасао – Боливия

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    Кюрасао

    Текущая форма
    Боливия

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018

    Stadion Ergilio Hato

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    Новости команд

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    6 октября 2017

    12:40 Неймар об игре в Боливии и использовании кислородных масок: «Нечеловеческие условия»|65

    12:05 Тите об игре вратаря сборной Боливии Лампе: «Я повернулся к трибунам и начал аплодировать»|11

    04:27 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Перу, Бразилия и Боливия голов не забили|759

    00:55 Боливиец Морено перед матчем сфотографировался со сборной Бразилии|13

    6 сентября 2017

    04:50 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Венесуэлой, Бразилия – с Колумбией|534

    1 сентября 2017

    07:10 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина и Уругвай голов не забили, Бразилия обыграла Эквадор|170

    31 марта 2017

    18:24 Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019|114

    30 марта 2017

    15:26 Защитник «Эвертона» Фунес Мори, вероятно, пропустит остаток сезона|27

    29 марта 2017

    07:25 Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина уступила Боливии, Уругвай проиграл Перу и другие результаты|503



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