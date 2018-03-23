Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:30
Олимпико ди Торино
06:49 Буссуфа о шансах Марокко на ЧМ-2018: «Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы»|8
11:35 Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи|38
07:36 Иванович вызван в сборную Сербии на матчи с Марокко и Нигерией|6
22:57 14 полицейских пострадали на матче в Марокко в столкновениях с фанатами|7
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
17:48 Марокканский защитник «Бетиса» Феддаль пропустит остаток сезона и ЧМ-2018 из-за травмы|5
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
21:22 Яссин Аюб подписал контракт с «Фейеноордом»|1
19:57 Славолюб Муслин: «Не дал президенту ФФС выбирать тактику и состав на матчи ЧМ-2018»|14
23:34 Крстаич утвержден на посту главного тренера сборной Сербии|7
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