Товарищеские матчи (сборные)
22 марта 2018, 22:00
Брондбю
09:45 Тренер сборной Панамы: «У нас есть шансы на выход в плей-офф ЧМ»|7
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
16:57 Глава МИД Дании: «Может быть, наши сборные встретятся в финале ЧМ-2018»|19
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
10:34 Лоран Блан: «Франция не является фаворитом ЧМ-2018»|25
17:55 Иран, Египет и Дания могут жить в Уфе во время ЧМ-2018|23
12:25 Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку|157
20:08 Кристиан Эриксен забил 100-й гол в карьере|24
10:13 Федор Смолов: «Не хотелось бы пересечься с Бразилией на ЧМ-2018. Она сегодня сильнее всех»|139
18:10 Юрий Лодыгин: «На чемпионате мира все команды хорошие. Даже Панама, Саудовская Аравия»|13
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