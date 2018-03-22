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    Футбол Алжир – Танзания

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    Танзания

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    22 марта 2018

    Stade du 5 Juillet 1962

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    Новости команд

    16 января

    21:30 Гулям признан лучшим игроком года в Алжире. Он обошел Мареза|11

    12 декабря 2017

    19:49 Сборной Нигерии засчитано техническое поражение в отборочном матче ЧМ-2018 против Алжира|33

    16 ноября 2017

    23:21 Главный тренер сборной Алжира – журналисту: «Заткнись, ты — враг сборной»|81

    3 ноября 2017

    23:49 Защитник «Наполи» Гулям перенес операцию и пропустит 3 месяца|25

    19 октября 2017

    19:31 Маджер в 3-й раз возглавил сборную Алжира|5

    31 августа 2017

    10:43 Марез покинул расположение сборной Алжира, чтобы завершить переход в другой клуб|27

    13 апреля 2017

    14:05 Экс-тренер «Гранады» Алькарас спустя 3 дня после увольнения возглавил сборную Алжира|3

    26 января 2017

    00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63

    24 января 2017

    19:10 Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира после вылета с Кубка Африки|8

    22 января 2017

    00:05 Кубок Африки. 2-й тур. Гана обыграла Мали, Египет был сильнее Уганды|44



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