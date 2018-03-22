Товарищеские матчи (сборные)
22 марта 2018
Stade du 5 Juillet 1962
21:30 Гулям признан лучшим игроком года в Алжире. Он обошел Мареза|11
19:49 Сборной Нигерии засчитано техническое поражение в отборочном матче ЧМ-2018 против Алжира|33
23:21 Главный тренер сборной Алжира – журналисту: «Заткнись, ты — враг сборной»|81
23:49 Защитник «Наполи» Гулям перенес операцию и пропустит 3 месяца|25
19:31 Маджер в 3-й раз возглавил сборную Алжира|5
10:43 Марез покинул расположение сборной Алжира, чтобы завершить переход в другой клуб|27
14:05 Экс-тренер «Гранады» Алькарас спустя 3 дня после увольнения возглавил сборную Алжира|3
00:05 Кубок Африки. 3-й тур. Египет и Гана вышли в плей-офф|63
19:10 Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира после вылета с Кубка Африки|8
00:05 Кубок Африки. 2-й тур. Гана обыграла Мали, Египет был сильнее Уганды|44
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .