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    Футбол Иран – Ливия

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    Иран

    Текущая форма
    Ливия

    Текущая форма
    0 : 0
    отменен

    Товарищеские матчи (сборные)

    14 марта 2018

    Azadi Stadium

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    23:45 Карлуш Кейруш: «Месси должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока он не докажет, что он человек!»|84

    9 февраля

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    11:42 Кейруш возглавит сборную Узбекистана после ЧМ-2018|12

    29 января

    23:25 Сборная Ирана во время ЧМ займет базу «Локомотива», ее безопасность повысят к турниру|12

    25 декабря 2017

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    2 декабря 2017

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    13:00 Goal.com включил Головина в список потенциальных открытий ЧМ-2018|61



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