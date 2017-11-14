14 ноября 2017, 22:45
Главный судья Данни Маккели
Помощники судьи Марио Дикс, Хессел Стегстра
Запасной судья Кевин Блом
|Бельгия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|62
|0
|0
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|84
|0
|0
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|84
|0
|1
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|90
|0
|0
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|60
|0
|0
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|74
|1
|0
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|7
|0
|0
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|7
|0
|0
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|29
|0
|0
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|31
|0
|0
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|17
|0
|0
|Запасные
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|Япония
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|5
|0
|0
|
|13
|0
|0
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|29
|0
|0
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|18
|0
|0
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|23
|0
|0
|Запасные
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