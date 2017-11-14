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    Футбол Бельгия – Япония

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    Бельгия

    Текущая форма

    72 Лукаку (Шадли)

    Япония

    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    14 ноября 2017, 22:45

    Главный судья Данни Маккели

    Помощники судьи Марио Дикс, Хессел Стегстра

    Запасной судья Кевин Блом

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