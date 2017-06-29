Товарищеские матчи (сборные)
29 июня 2017, 18:00
00:57 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Алжир забил 7 голов Танзании, Сенегал разгромил Мадагаскар и другие результаты|11
22:03 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Первые матчи. Ангола уступила ЮАР, Камерун разгромил Нигер и другие результаты|12
08:00 ЧМ-2015 (U-17). 1-й тур. Россия выиграла у КНДР, Франция разгромила Новую Зеландию и другие результаты|81
17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9
00:05 Товарищеские матчи. Бразилия одолела Чили, Франция победила Данию и другие результаты|52
00:57 Товарищеские матчи. Франция проиграла Бразилии и другие матчи|176
14:50 Баштуш: «Мечтаю сыграть со сборной Анголы на ЧМ-2018 в России»|4
08:10 Товарищеские матчи. Эквадор сыграл вничью с Аргентиной, Англия уступила Чили и другие результаты|86
20:46 Сборной Либерии было присуждено техническое поражение в матче с Анголой|3
23:29 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 6-й тур. Судан проиграл Лесото, ДРК уступила Того и другие матчи|20
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