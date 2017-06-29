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    Футбол Малави – Ангола

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    Малави

    Текущая форма
    Ангола

    Текущая форма
    — : —
    перенесен

    Товарищеские матчи (сборные)

    29 июня 2017, 18:00

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    Новости команд

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    14 ноября 2015

    22:03 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Первые матчи. Ангола уступила ЮАР, Камерун разгромил Нигер и другие результаты|12

    20 октября 2015

    08:00 ЧМ-2015 (U-17). 1-й тур. Россия выиграла у КНДР, Франция разгромила Новую Зеландию и другие результаты|81

    7 октября 2015

    17:48 В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2018|9

    30 марта 2015

    00:05 Товарищеские матчи. Бразилия одолела Чили, Франция победила Данию и другие результаты|52

    27 марта 2015

    00:57 Товарищеские матчи. Франция проиграла Бразилии и другие матчи|176

    21 марта 2014

    14:50 Баштуш: «Мечтаю сыграть со сборной Анголы на ЧМ-2018 в России»|4

    16 ноября 2013

    08:10 Товарищеские матчи. Эквадор сыграл вничью с Аргентиной, Англия уступила Чили и другие результаты|86

    24 октября 2013

    20:46 Сборной Либерии было присуждено техническое поражение в матче с Анголой|3

    8 сентября 2013

    23:29 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 6-й тур. Судан проиграл Лесото, ДРК уступила Того и другие матчи|20



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