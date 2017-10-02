Товарищеские матчи (сборные)
2 октября 2017
20:35 Мутко опроверг информацию о проведении товарищеского матча с Индией|19
09:46 Sportskeeda: сборная России может сыграть товарищеский матч с Индией в октябре|116
22:15 Индийская федерация сообщила о победе над Италией (U-17). Оказалось, что это сборная 3-й и 4-й лиг|18
21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33
23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39
21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102
22:23 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Иордания разгромила Бангладеш, Китай – Мальдивы и другие результаты|56
18:32 Азмун забил за сборную Ирана в третьем матче подряд|37
21:30 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Второй раунд. Австралия в гостях выиграла у Киргизии и другие результаты|47
17:27 Главы федераций футбола Палестины и Израиля пожали друг другу руки на конгрессе ФИФА|38
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