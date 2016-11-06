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    Футбол Иордания – Ирак

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    Иордания

    Текущая форма
    Ирак

    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    6 ноября 2016, 19:00

    Amman International Stadium

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