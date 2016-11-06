Товарищеские матчи (сборные)
6 ноября 2016, 19:00
Amman International Stadium
17:30 Футболисты сборной Ирака зарезали овцу в общественном месте для привлечения удачи|65
01:05 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Япония победила Ирак, Иран в гостях одолел Узбекистан и другие результаты|35
21:00 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Катар уступил Узбекистану, Япония в гостях одолела Таиланд и другие результаты|80
01:00 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Австралия победила Ирак, Япония уступила ОАЭ и другие результаты|19
14:55 Япония и Австралия сыграют в одной группе азиатской квалификации ЧМ-2018|45
21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33
23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39
17:20 Реднапп вошел в тренерский штаб сборной Иордании и стал консультантом «Дерби Каунти»|10
20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25
23:00 Товарищеские матчи. Мальта уступила Иордании, Эстония разгромила Грузию|4
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