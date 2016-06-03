Товарищеские матчи (сборные)
3 июня 2016, 16:00
Rajamangala National Stadium
14:55 Япония и Австралия сыграют в одной группе азиатской квалификации ЧМ-2018|45
20:17 Моуринью отказался возглавить сборную Сирии|104
10:28 Моуринью предложили возглавить сборную Сирии|90
21:26 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан победил Бахрейн и другие результаты|33
23:36 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Узбекистан обыграл Филиппины, Австралия разгромила Таджикистан и другие результаты|39
14:25 Басель Абдулфаттах: «В Сирии все благодарны Путину, а русский сделали вторым официальным языком»|301
08:55 Российский игрок Басель Абдулфаттах переехал в Сирию и может получить местный паспорт|56
20:58 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Китай сыграл вничью с Гонконгом, Йемен уступил Узбекистану и другие результаты|25
16:30 ФИФА отстранила бывшего члена исполкома Макуди от футбольной деятельности на 90 дней|5
21:55 Квалификация ЧМ-2018. Азия. Киргизия сыграла вничью с Таджикистаном, Австралия в гостях усутпила Иордании и другие результаты|102
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