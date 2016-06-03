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    Футбол Таиланд – Сирия

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    Таиланд

    Текущая форма
    Сирия

    Текущая форма
    2 : 2 (7 : 6)
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    3 июня 2016, 16:00

    Rajamangala National Stadium

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