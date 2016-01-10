Товарищеские матчи (сборные)
10 января 2016, 15:00
Njeru Technical Centre
18:00 Обамеянг, Андре Айю и Яя Туре – претенденты на награду лучшему игроку Африки |31
23:50 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Уганда разгромила Того и другие матчи|9
16:37 У Обамеянга повреждение колена|15
12:27 Обамеянг получил травму в матче за сборную Габона|7
03:41 Товарищеские матчи. Беларусь сыграла вничью с Габоном, Фалькао забил Кувейту и другие результаты|2
00:05 Товарищеские матчи. Бразилия одолела Чили, Франция победила Данию и другие результаты|52
01:00 Товарищеские матчи. Германия сыграла вничью с Австралией, Дания одолела США и другие матчи|71
08:00 Тренер сборной Габона: «Мне казалось, что в рейтинге ФИФА мы с Беларусью располагаемся недалеко друг от друга»|15
05:29 Сборная Беларуси проведет товарищеский матч с Габоном|7
22:56 Кубок Африки. 3-й тур. Камерун уступил Кот-д`Ивуару, Гвинея сыграла вничью с Мали и другие результаты|86
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