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    Футбол Уганда – Габон

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    Уганда

    Текущая форма
    Габон

    Текущая форма
    1 : 1
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    10 января 2016, 15:00

    Njeru Technical Centre

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    Новости команд

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    18:00 Обамеянг, Андре Айю и Яя Туре – претенденты на награду лучшему игроку Африки |31

    15 ноября 2015

    23:50 Квалификация ЧМ-2018. Африка. 2-й раунд. Ответные матчи. Уганда разгромила Того и другие матчи|9

    12 ноября 2015

    16:37 У Обамеянга повреждение колена|15

    6 сентября 2015

    12:27 Обамеянг получил травму в матче за сборную Габона|7

    31 марта 2015

    03:41 Товарищеские матчи. Беларусь сыграла вничью с Габоном, Фалькао забил Кувейту и другие результаты|2

    30 марта 2015

    00:05 Товарищеские матчи. Бразилия одолела Чили, Франция победила Данию и другие результаты|52

    26 марта 2015

    01:00 Товарищеские матчи. Германия сыграла вничью с Австралией, Дания одолела США и другие матчи|71

    19 марта 2015

    08:00 Тренер сборной Габона: «Мне казалось, что в рейтинге ФИФА мы с Беларусью располагаемся недалеко друг от друга»|15

    5 марта 2015

    05:29 Сборная Беларуси проведет товарищеский матч с Габоном|7

    28 января 2015

    22:56 Кубок Африки. 3-й тур. Камерун уступил Кот-д`Ивуару, Гвинея сыграла вничью с Мали и другие результаты|86



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