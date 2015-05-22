Товарищеские матчи (сборные)
22 мая 2015, 18:30
00:05 Товарищеские матчи. Бразилия одолела Чили, Франция победила Данию и другие результаты|52
14:45 ЮАР — Нигерия. Муса выйдет на матч с капитанской повязкой|51
22:56 Кубок Африки. 3-й тур. Камерун уступил Кот-д`Ивуару, Гвинея сыграла вничью с Мали и другие результаты|86
21:58 Кубок Содружества (U-21). ЮАР в финале обыграла Финляндию, Россия заняла 5-е место|27
00:50 Кубок Африки. 2-й тур. Кот-д’Ивуар сыграл вничью с Мали, Камерун – с Гвинеей и другие результаты|87
08:50 Владислав Радимов: «Игроки «Зенита-2» за два дня проиграли Киргизии и ЮАР. Это позор, слов нет»|62
21:50 Николай Писарев: «Физически наших игроков не хватило»|14
00:05 Кубок Африки. 1-й тур. Мали и Камерун разошлись миром, Кот-д’Ивуар вдесятером сыграл вничью с Гвинеей и другие результаты|174
00:12 Кубок Африки-2015. Гана попала в одну группу с Сенегалом, Кот-д′Ивуар – с Камеруном|16
08:29 Сборная Нигерии не вышла в финальный турнир Кубка Африки|12
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