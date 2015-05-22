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    Футбол ЮАР – Малави

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    Текущая форма
    Малави

    Текущая форма
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    Товарищеские матчи (сборные)

    22 мая 2015, 18:30

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    Новости команд

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    21:58 Кубок Содружества (U-21). ЮАР в финале обыграла Финляндию, Россия заняла 5-е место|27

    00:50 Кубок Африки. 2-й тур. Кот-д’Ивуар сыграл вничью с Мали, Камерун – с Гвинеей и другие результаты|87

    22 января 2015

    08:50 Владислав Радимов: «Игроки «Зенита-2» за два дня проиграли Киргизии и ЮАР. Это позор, слов нет»|62

    21 января 2015

    21:50 Николай Писарев: «Физически наших игроков не хватило»|14

    00:05 Кубок Африки. 1-й тур. Мали и Камерун разошлись миром, Кот-д’Ивуар вдесятером сыграл вничью с Гвинеей и другие результаты|174

    4 декабря 2014

    00:12 Кубок Африки-2015. Гана попала в одну группу с Сенегалом, Кот-д′Ивуар – с Камеруном|16

    20 ноября 2014

    08:29 Сборная Нигерии не вышла в финальный турнир Кубка Африки|12



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