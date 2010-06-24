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    Футбол Камерун – Голландия

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    Камерун

    Текущая форма

    65 Это'О (пенальти)

    Голландия

    Текущая форма

    36 ван Перси

    83 Хунтелар

    1 : 2
    завершен

    Чемпионат мира. Группа E

    24 июня 2010, 22:30

    Главный судья Пабло Посо

    Помощники судьи Патрисио Басуальто, Франсиско Мондриа

    Запасной судья Халиль Аль-Гамди

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    Новости команд

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    13:48 Поль Ле Гуэн: «Игра с голландцами не будет товарищеской»|1

    23 июня 2010

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    11:58 Христо Стоичков: «Французы не были фаворитами, но так низко пасть…»|13

    22 июня 2010

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    20:14 Президент Федерации футбола Италии: «У клубов больше власти, чем у национальных федераций»|12

    16:17 Берт ван Марвейк: «Не стоит ожидать, что на матч с Камеруном я выставлю абсолютно другую команду»|8

    11:51 Роббен готов сыграть с Камеруном|11

    21 июня 2010

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