24 июня 2010, 22:30
Главный судья Пабло Посо
Помощники судьи Патрисио Басуальто, Франсиско Мондриа
Запасной судья Халиль Аль-Гамди
|Камерун
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|56
|0
|0
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|74
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|72
|0
|0
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|90
|1
|0
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|17
|0
|0
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|19
|0
|0
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|35
|0
|0
|Запасные
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|Голландия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|67
|0
|0
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|73
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|59
|1
|0
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|18
|0
|0
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|24
|0
|0
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|32
|1
|0
|Запасные
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